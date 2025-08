Rottura totale tra Lookman e l'Atalanta

Come riferito da Sky Sport, per il terzo giorno di fila Lookman non si è presentato agli allenamenti dell'Atalanta nel ritiro estivo. Come se non bastasse, l'esterno non sarebbe neanche in Italia ma avrebbe scelto di lavorare in via individuale per recuperare dal problema al polpaccio che ha rimediato qualche settimana fa. Insomma, lo strappo non è ricucibile e ora per la Dea c'è una sola strada da percorrere: aspettare le prossime mosse di Inter e Lookman per capire quando sbloccare la vicenda ma alle cifre già richieste, sulle quali non c'è alcuna intenzione di indietreggiare.