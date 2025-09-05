Sassuolo, Thorstvedt sta per tornare

Due sconfitte nelle prime due partite del campionato, il rientro in Serie A per il Sassuolo non è stato ottimale.

La squadra di Fabio Grosso è tornato al lavoro in vista del prossimo turno di campionato. Il club neroverde attende con ansia il rientro di Kristian Thorstvedt: il centrocampista è fermo da tempo per un infortunio al tallone che ha richiesto anche l'intervento chirurgico.

In attesa di averlo a disposizione, Grosso sembra intenzionato a puntare su di lui anche per il futuro. La società, sotto la spinta dell'allenatore, è vogliosa di rinnovargli il contratto fino al 2029.

Thorstvedt ha da poco ripreso ad allenarsi con il gruppo squadra. Il suo rientro in campo sembra essere sempre più vicino: previsto un reinserimento graduale per permettergli di recuperare pienamente la condizione dopo diversi mesi di inattività.

Probabile colpo da poter fare anche alle aste spendendo davvero pochi crediti. Se sta bene, Thorstvedt può portare un po' di bonus ai fantallenatori con i suoi inserimenti.

Fantacalcio.it per Adnkronos