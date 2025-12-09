circle x black
Serie A, gli squalificati della 15a giornata

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato

09 dicembre 2025 | 10.58
Venerdì sera al via la 15esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Lecce e Pisa, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Roma e Como. 

Sono quattro i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Celik della Roma, Gila della Lazio, Nzola del Pisa e Perrone del Como.

Nella giallorossi mister Gasperini sulla fascia rilancerà il ristabilito Wesley, mentre dal canto suo Fabregas nei lariani si affiderà a Caqueret in regia. Nell'attacco del Pisa spazio a Meister da prima punta, infine al centro della difesa laziale verrà rispolverato Patric.

 

