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Serie A, gli squalificati della 38a giornata

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Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato

Serie A, gli squalificati della 38a giornata
18 maggio 2026 | 10.54
LETTURA: 1 minuti

Nel weekend si svolgerà l'ultima giornata di campionato e saranno undici i calciatori che non potranno prendervi parte causa squalifica, ecco l'elenco completo di chi salterà la prossima gara di A: Rovella (Lazio), Taylor (Lazio), Tavares (Lazio), Wesley (Roma), Vitinha (Genoa), Bremer (Juventus), Ranieri (Fiorentina), Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Verona), Maripan (Torino) e Kamara (Udinese). 

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Emergenza dunque in casa Lazio, mister Sarri dovrà correre ai ripari e potrebbe lanciare dall'inizio Dele-Bashiru, Pellegrini e Cataldi in sostituzione degli assenti. La Roma sulla fascia dovrebbe dare spazio a Rensch, mentre nella difesa della Juventus occasione in arrivo per Gatti dal 1' minuto. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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