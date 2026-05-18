Serie A, gli squalificati della 38a giornata

Nel weekend si svolgerà l'ultima giornata di campionato e saranno undici i calciatori che non potranno prendervi parte causa squalifica, ecco l'elenco completo di chi salterà la prossima gara di A: Rovella (Lazio), Taylor (Lazio), Tavares (Lazio), Wesley (Roma), Vitinha (Genoa), Bremer (Juventus), Ranieri (Fiorentina), Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Verona), Maripan (Torino) e Kamara (Udinese).

Emergenza dunque in casa Lazio, mister Sarri dovrà correre ai ripari e potrebbe lanciare dall'inizio Dele-Bashiru, Pellegrini e Cataldi in sostituzione degli assenti. La Roma sulla fascia dovrebbe dare spazio a Rensch, mentre nella difesa della Juventus occasione in arrivo per Gatti dal 1' minuto.

Fantacalcio.it per Adnkronos