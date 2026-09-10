Solet salta l'Inter: lesione al muscolo della gamba sinistra

Infortunatosi in occasione della sfida con la Lazio, Oumar Solet salterà la prossima sfida di campionato con l'Inter e anche quella col Cagliari prima della lunga sosta.

Il difensore bianconero ha rimediato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra e dovrà restare fermo ai box per due settimane prima di tornare a disposizione di Kosta Runjaic il quale sarà costretto a ridisegnare la linea difensiva con Ebosse e Abankwah ai lati di Kabasele.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese:

Udinese Calcio comunica che Oumar Solet, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra.

Il giocatore tornerà a disposizione in 2 settimane ed ha già iniziato l’iter di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos