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Soulè lascia la Roma?

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Maxi offerta dall'Arabia

Matias Soulé - (Ipa)
Matias Soulé - (Ipa)
25 giugno 2026 | 18.03
LETTURA: 1 minuti

Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere in Arabia Saudita. L'Al-Ahli ha presentato una proposta alla Roma per l'attaccante argentino che risolverebbe i problemi di bilancio dei giallorossi.

Matias Soulé lascia la Serie A? Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Capitale, il club arabo avrebbe stanziato una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questa cessione garantirebbe alla Roma una plusvalenza di 15 milioni di euro, necessaria per i vincoli UEFA entro il 30 giugno.

Tale cifra, superiore a quella negoziata con Borussia Dortmund e Stoccarda, sarebbe gradita ai giallorossi pronti a cedere l'argentino per risolvere i problemi di bilancio.

Per convincere l'attaccante, l'Al-Ahli sarebbe pronto ad offrire anche un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Cifre irragiungibili oggi in Europa per Soulè, che potrebbe presto esser chiamato ad una scelta anche di vita. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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