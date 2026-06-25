Soulè lascia la Roma?

Maxi offerta dall'Arabia
Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere in Arabia Saudita. L'Al-Ahli ha presentato una proposta alla Roma per l'attaccante argentino che risolverebbe i problemi di bilancio dei giallorossi.
Matias Soulé lascia la Serie A? Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Capitale, il club arabo avrebbe stanziato una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questa cessione garantirebbe alla Roma una plusvalenza di 15 milioni di euro, necessaria per i vincoli UEFA entro il 30 giugno.
Tale cifra, superiore a quella negoziata con Borussia Dortmund e Stoccarda, sarebbe gradita ai giallorossi pronti a cedere l'argentino per risolvere i problemi di bilancio.
Per convincere l'attaccante, l'Al-Ahli sarebbe pronto ad offrire anche un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Cifre irragiungibili oggi in Europa per Soulè, che potrebbe presto esser chiamato ad una scelta anche di vita.
Fantacalcio.it per Adnkronos