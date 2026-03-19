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Thuram torna ad allenarsi in gruppo

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Il centrocampista della Juventus era in dubbio per via dello stop nelle scorse ore

Khephren Thuram (Fotogramma/Ipa)
Khephren Thuram (Fotogramma/Ipa)
19 marzo 2026 | 14.42
LETTURA: 1 minuti

Segnali incoraggianti dall'allenamento odierno della Juventus per Luciano Spalletti.

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I bianconeri si apprestano ad affrontare il Sassuolo e per l'occasione sarà essere abile e arruolabile Thuram, le cui condizioni sono in miglioramento dopo lo stop delle scorse ore: oggi il centrocampista si è allenato regolarmente in gruppo dopo essersi messo alle spalle il problema alla caviglia.

Viaggia verso la convocazione anche Dusan Vlahovic, pronto al rientro dopo un lungo stop per infortunio anche se - come previsto - anche oggi il serbo ha lavorato a parte.

Ai box dovrebbe restare il solo Holm, alle prese con una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo che dovrebbe tenerlo lontano dal rettangolo di gioco fino a fine marzo.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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