Torino, Lazaro non si allena

Il Torino è tornato in campo quest'oggi per preparare il match in programma sabato sera contro l'Empoli. Resta in dubbio la presenza di Valentino Lazaro, calciatore che sta disputando davvero un ottimo campionato. L'esterno granata è stato vittima di un duro intervento nella partita pareggiata sabato pomeriggio sul campo del Parma e potrebbe dover saltare l'ultima partita prima della sosta.

Anche oggi l'esterno ex Inter si è allenato a parte al pari di Sanabria e Salama. In attesa di notizie relative al rinnovo di contratto, il giocatore austriaco rischia di saltare il match con l'Empoli.

Un'assenza eventualmente pesante per i granata dato che finora Lazaro ha contribuito ai risultati della squadra di Vanoli con 6 assist in 25 partite in cui è andato a voto, con una fantamedia di 6,26. Qualora non dovesse farcela, al suo posto agirebbe Pedersen.

Fantacalcio.it per Adnkronos