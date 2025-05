Vlahovic torna in gruppo, Koopmeiners ancora no

Dusan Vlahovic vede avvicinarsi il rientro in campo.

Dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite di campionato contro Monza e Bologna, l'attaccante serbo era in dubbio anche per il big match con la Lazio in programma sabato alle 18.

Buone notizie dall'allenamento di questa mattina: dopo aver lavorato a parte per diversi giorni, quest'oggi Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque dovrebbe essere a disposizione per il match dell'Olimpico, anche se solo per uno spezzone di partita. Il favorito per partire dall'inizio infatti resta Kolo Muani.

Ancora differenziato, invece, per Teun Koopmeiners , il quale viaggia verso il quarto forfait di fila. A parte anche Cambiaso, Kelly e Gatti, ma quest'ultimo potrebbe comunque essere recuperato e accomodarsi in panchina.

