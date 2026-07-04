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Wesley sta per tornare: le tappe del rientro

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Il brasiliano, che ha rinunciato al Mondiale per infortunio, si sta allenando per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione

Wesley - (Ipa)
Wesley - (Ipa)
04 luglio 2026 | 12.32
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La nuova stagione della Roma è ormai alle porte e Gian Piero Gasperini potrebbe presto ritrovare una pedina importante. Tra i giocatori attesi al raduno di Trigoria del 13 luglio ci sarà infatti anche Wesley, costretto a rinunciare al Mondiale per club a causa di un infortunio muscolare.

L'esterno brasiliano sarà tra i primi a presentarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini per iniziare la preparazione estiva insieme ai compagni non impegnati nella competizione internazionale. Nelle ultime settimane ha seguito un programma di recupero personalizzato, lavorando costantemente per smaltire la lesione muscolare che lo ha fermato nel momento più delicato della stagione. Le sensazioni, però, sono positive. Il percorso riabilitativo sta procedendo secondo i tempi previsti e lo staff medico giallorosso è soddisfatto dei progressi mostrati dal giocatore. L'obiettivo è quello di consentire a Wesley di tornare completamente a disposizione di Gasperini nel giro di poche settimane, così da poter essere reinserito gradualmente nel nuovo progetto tecnico ed essere pronto per l'inizio del campionato (e del Fantacalcio)

Fantacalcio.it per Adnkronos

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