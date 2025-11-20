"I medici mi dicono che Fede ha la gamba staccata dal corpo e che rischia seriamente di perderla. Ho visto solo una volta le immagini della sua caduta. Orribile, non le guardo più". Lo racconta al Corriere della Sera Ninna Quario, madre di Federica Brignone, tornando ai primi momenti dell'incidente che ha bloccato la fuoriclasse azzurra. Dopo sette mesi "ha di nuovo la gamba, con i suoi muscoli, il ginocchio. Cammina e per me è già tantissimo. Ora bisogna capire se è tornata anche come sciatrice".

A Milano-Cortina ci sarà? "Ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno, fin qui ha fatto solo riabilitazione, ed entro la fine del mese tornerà sulla neve. Il punto è tutto lì: se si sentirà bene come prima sugli sci, ci sarà". Ma l'augurio è, "come mamma, che smetta. Ha vinto tutto, va bene anche se la chiude qui. Si è distrutta una gamba, il ginocchio le è esploso, sarebbe già fantastico vederla tornare in gara e basta".