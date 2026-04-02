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Federica Pellegrini mamma bis: è nata la figlia Rachele

L’ex campionessa di nuoto, insieme al marito Matteo Giunta, ha pubblicato sui suoi social lo scatto con la seconda genita: "La nostra piccola nata con la luna rosa"

Federica Pellegrini mamma bis: è nata la figlia Rachele
02 aprile 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Federica Pellegrini mamma per la seconda volta. L’ex campionessa di nuoto, insieme al marito Matteo Giunta, ha annunciato attraverso un post su Instagram la nascita della loro secondogenita, che hanno deciso di chiamare Rachele. La coppia, già genitori della primogenita Matilde, ha condiviso con gioia la notizia con la frase: "Ciao Rachele, la nostra piccola nata con la luna rosa".

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La notizia ha subito conquistato l’affetto dei fan e dei follower della campionessa, con moltissimi messaggi di auguri sui social.

La nascita di Rachele arriva dopo l’annuncio della gravidanza fatto dalla stessa Pellegrini sui suoi profili social lo scorso dicembre, dove aveva già svelato che si trattava di una femminuccia.

Le polemiche social prima del parto

Negli ultimi giorni prima della nascita, l’attenzione non si è concentrata solo sull’evento in sé, ma anche su alcune polemiche esplose sui social.

Uno degli episodi più discussi riguarda un post pubblicato dalla campionessa, in cui parlava ironicamente dell’“ultima cena” con il marito prima del parto. Il contenuto, pensato come momento intimo e leggero, ha invece scatenato critiche da parte di alcuni utenti.

Ancora più accese le reazioni legate alla scelta del parto cesareo programmato. Pellegrini è stata criticata duramente online. La sua risposta è stata netta: la decisione è legata alla sicurezza della bambina, dopo le complicazioni vissute durante il primo parto.

Riproduzione riservata
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