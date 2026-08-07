circle x black
Cerca nel sito
 

Il 'segreto' di Ferran Torres: "Appena sveglio mi immergo per un minuto in acqua fredda"

Il campione spagnolo ha svelato alcune curiosità sulla sua giornata tipo: "Mi aiuta a gestire lo stress"

Ferran Torres - IPA
Ferran Torres - IPA
07 agosto 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ferran Torres si gode il suo momento d'oro dopo il trionfo ai Mondiali con la Spagna, con gol decisivo nella finale di New York contro l'Argentina. L’attaccante del Barcellona ha deciso di raccontare i segreti della sua routine nel podcast Miobio, svelando tanti dettagli della sua quotidianità. La sua giornata inizia per esempio con uno 'shock termico' immediato, per stimolare l'organismo: "Cerco, anche se non sempre, di alzarmi e immergere tutto il corpo nell'acqua fredda per un minuto, perché è un modo per gestire meglio lo stress. Inoltre, aiuta a svegliarsi e a fare il pieno di energia".

Ferran Torres e la 'terapia del freddo'

Per Ferran, la 'terapia del freddo' prosegue dopo l’attività fisica: "Dopo l’allenamento mi piace immergere le gambe nell’acqua fredda per otto o dieci minuti". Una parte fondamentale della sua giornata riguarda poi la sauna: "Ogni giorno ci passo 15-20 minuti, è uno dei momenti preferiti della mia giornata perché mi permette di staccare la spina".

La giornata dell'attaccante spagnolo si conclude tornando al ghiaccio: "Finisco con un altro minuto di acqua fredda, poi la cena e vado a letto". Discorso fondamentale è quello dell'alimentazione: "A casa mia non possiamo comprare nulla di dannoso, solo cose sane. L’allenamento invisibile riguarda le ore che dedichi a casa al recupero, all’alimentazione, al riposo e al benessere fisico". Per Torres, "la mente conta per l’80% e da lì si ottengono piccole vittorie quotidiane".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferran Torres Torres Torres acqua fredda intervista Ferran Torres
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza