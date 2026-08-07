Ferran Torres si gode il suo momento d'oro dopo il trionfo ai Mondiali con la Spagna, con gol decisivo nella finale di New York contro l'Argentina. L’attaccante del Barcellona ha deciso di raccontare i segreti della sua routine nel podcast Miobio, svelando tanti dettagli della sua quotidianità. La sua giornata inizia per esempio con uno 'shock termico' immediato, per stimolare l'organismo: "Cerco, anche se non sempre, di alzarmi e immergere tutto il corpo nell'acqua fredda per un minuto, perché è un modo per gestire meglio lo stress. Inoltre, aiuta a svegliarsi e a fare il pieno di energia".

Ferran Torres e la 'terapia del freddo'

Per Ferran, la 'terapia del freddo' prosegue dopo l’attività fisica: "Dopo l’allenamento mi piace immergere le gambe nell’acqua fredda per otto o dieci minuti". Una parte fondamentale della sua giornata riguarda poi la sauna: "Ogni giorno ci passo 15-20 minuti, è uno dei momenti preferiti della mia giornata perché mi permette di staccare la spina".

La giornata dell'attaccante spagnolo si conclude tornando al ghiaccio: "Finisco con un altro minuto di acqua fredda, poi la cena e vado a letto". Discorso fondamentale è quello dell'alimentazione: "A casa mia non possiamo comprare nulla di dannoso, solo cose sane. L’allenamento invisibile riguarda le ore che dedichi a casa al recupero, all’alimentazione, al riposo e al benessere fisico". Per Torres, "la mente conta per l’80% e da lì si ottengono piccole vittorie quotidiane".