circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: "Mercedes di un altro pianeta"

Leclerc e Vasseur hanno analizzato la griglia di partenza del Gp d'Australia

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
07 marzo 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il Mondiale di Formula 1 si è aperto ufficialmente con la super pole position conquistata da George Russell, seguito dall'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, a certificare un dominio evidente e un gap difficilmente colmabile per le avversarie. Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione (con un distacco di oltre 8 decimi dall'inglese), dietro la Red Bull di Isack Hadjar, mentre Lewis Hamilton ha finito settimo. A preoccupare è anche un problema nella gestione dell'energia, accusato già in Q2.

E proprio il pilota monegasco non ha nascosto la sua delusione al termine delle qualifiche di Melbourne: "Avevo questa sensazione già ieri, mi sembrata tutto molto chiaro. Avrei detto 5 o 6 decimi di distacco dalla Mercedes, alla fine sono stati 8", ha dichiarato a caldo Leclerc, intervistato da SkySport, "ho pagato qualche problema non importante, ma con queste macchine appena si taglia un po' la potenza rischi di perdere decimi. È solo l'inizio e penso che tutti hanno chiuso le qualifiche in maniera non ottimale". Chiaro l'obiettivo per il Gran Premio di domani: "Abbiamo mancato il terzo posto di due decimi, andremo a cercarlo".

Sulla stessa lunghezza d'onda il team principal Frederic Vasseur, il primo a riconoscere la superiorità, piuttosto netta fin da subito, delle Mercedes: "Questo primo giorno di scuola è stato piuttosto caotico", ha detto Vasseur a SkySport, "è stata una sessione difficile, anche con qualche errore ed è un peccato perché potevamo arrivare al terzo posto. La Mercedes è stata di un altro pianeta, dovremo fare passi avanti per poter lottare con loro".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrari ferrari gp australia ferrari qualifiche gp australia mercedes qualfiche gp australia gp australia
Vedi anche
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza