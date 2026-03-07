circle x black
F1 Gp Australia, la griglia di partenza

Prima fila per le Mercedes, la Ferrari insegue

La Ferrari di Leclerc
07 marzo 2026 | 08.08
Redazione Adnkronos
La griglia di partenza del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.

Prima fila

1. George Russell (Mercedes) – 1:18.518

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293

Seconda fila

3. Isack Hadjar (Red Bull) +0.785

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.809

Terza fila

5. Oscar Piastri (McLaren) +0.862

6. Lando Norris (McLaren) +0.957

Quarta fila

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960

8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1.476

Quinta fila

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls ) +2.729

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

Sesta fila

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

Settima fila

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

Ottava fila

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Nona fila

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

Decima fila

19. Valtteri Bottas (Audi)

20. Max Verstappen (Red Bull)

Undicesima fila

21. Carlos Sainz (Williams)

22. Lance Stroll (Aston Martin).

