Ferrari, subito problemi con la SF-26? Hamilton si ferma nel test a Fiorano, cos'è successo - Video

Un filmato che sta facendo il giro dei social ha fatto preoccupare i tifosi della Rossa. Il motivo

Ferrari - Fotogramma/IPA
Ferrari - Fotogramma/IPA
23 gennaio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grande attesa per la Ferrari SF-26, svelata oggi venerdì 23 gennaio. Il team di Maranello ha presentato la monoposto con cui gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2026, con i primi giri sul circuito di casa a Fiorano. Proprio sulla pista casalinga, un episodio ha fatto subito preoccupare i tifosi della Rossa. Cos'è successo? Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è fermata dopo il primo giro in mezzo alla pista ed è stato necessario l'intervento del box. I meccanici si sono catapultati in pista per spingere la monoposto nel garage, ma lo stop era ovviamente previsto.

Questo perché la prova di una nuova monoposto (in gergo, 'shakedown') non è un test prestazionale, ma un controllo funzionale con un limite di 15 km totali concessi dalla Fia. Su una pista lunga 2.976 metri come quella di Fiorano, equivale a circa 5 giri, da dividere tra i due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nessun allarme, dunque, per i tifosi della Rossa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferrari Lewis Hamilton SF 26 Ferrari oggi Charles Leclerc Formula 1
