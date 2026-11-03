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Champions League, oggi Feyenoord-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Chivu vola a Rotterdam per la quarta partita della fase campionato

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03 novembre 2026 | 09.24
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Chivu affronta il Feyenoord a Rotterdam nella quarta partita della fase campionato. I nerazzurri, a 3 punti dopo le prime tre giornate, sono chiamati alla reazione dopo il ko nel derby contro il Milan in campionato. Dall'altra parte, anche gli olandesi hanno raccolto 3 punti nel torneo (grazie alla vittoria per 3-2 contro il Como nella seconda gara). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Feyenoord-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Inter, in campo alle 21:

Feyenoord (4-3-3) Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

Inter (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Feyenoord-Inter, dove vederla

La partita tra Feyenoord e Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now.

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