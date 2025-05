Paris Saint-Germain-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. La finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio alle ore 21, sarà infatti disponibile su TV8, oltre che sui canali SkySport. Come comunicato dall'emittente, lo studio prepartita partirà già dalle ore 19.30, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo.

La diretta continuerà anche dopo il triplice fischio con un ricco post partita con premiazione, interviste, commenti e approfondimenti direttamente dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che ospiterà l’ultimo atto della massima rassegna continentale. Da una parte il Paris Saint-Germain, che punta al suo primo titolo nella competizione, allenata da Luis Enrique e che schiera tra i pali Gigi Donnarumma; dall’altra, l’Inter, che vanta 3 Coppe dalle “Grandi Orecchie”, l’ultima vinta nel 2010 nell’anno del Triplete, e che andò vicina al suo quarto titolo già due anni fa, quando perse proprio in finale contro il Manchester City.