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Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola sfidano la Dea nel posticipo della nona giornata di campionato

L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 06.43
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Si conclude la nona giornata di Serie A. Oggi, giovedì 29 ottobre, la Fiorentina ospita l'Atalanta - in diretta tv e streaming - nel posticipo del turno infrasettimanale di campionato. La squadra viola è reduce dalla sconfitta in rimonta subita dall'Inter, che ha ribaltato gli uomini di Vanoli nel finale della sfida di San Siro, mentre la Dea ha pareggiato per 4-4 in casa con il Frosinone.

Fiorentina-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Atalanta è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Fiorentina-Atalanta, dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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