Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente: "Porterò avanti l'eredità di mio padre Rocco"

Il comunicato della società: "Carica assunta dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del club"

Giuseppe Commisso - Instagram @giuseppebcommisso
27 gennaio 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
"Acf Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito e ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club". Così la Fiorentina in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Fiorentina, Giuseppe Commisso presidente

"È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina", ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. "Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi".

Il comunicato viola conclude: "La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale".

in Evidenza