circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina in piena crisi, il Torino vince 2-1 al Franchi e viola sommersi dai fischi

Terzo ko in tre gare per la squadra di Fabio Grosso

Che Adams - Ipa
Che Adams - Ipa
05 settembre 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Terza sconfitta su tre gare per la Fiorentina di Fabio Grosso che esce dal campo sotto i fischi del pubblico viola al Franchi. Bella vittoria in rimonta del Torino che si impone 2-1 sui gigliati, rispondendo con i gol dell'ex Mandragora al 74' e con la rete della vittoria all'82' di Che Adams, dopo il momentaneo vantaggio firmato da Pellegrino al 47'. Il Torino di Abata sale così a 3 punti, mentre la squadra di Grosso resta a zero punti.

Un avvio di stagione inaspettato per la Fiorentina dopo un mercato che sembrava poter dare uno sprinti in più rispetto alla passata stagione. I tre ko nelle prime tre giornate aprono la crisi e mettono in dubbio anche il tecnico Fabio Grosso. La Viola tornerà in campo venerdì 11 settembre, con l'anticipo della 4a giornata, in casa del Venezia e dovrà far vedere dei passi avanti. Il Torino ospiterà, invece, la Roma lunedì 14 settembre.

La squadra granata conquista i primi tre punti del suo campionato e lascia la casella dello 0 dopo le due sconfitte e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. Gara comunque piena di emozioni al Franchi con i viola che sprecano due grandi occasioni nel primo tempo e poi vanno in vantaggio con il primo gol di Pellegrino ad inizio ripresa, con Perri che però si fa scappare il pallone da sotto i guantoni. I viola sfiorano il raddoppio con Atta e poi subiscono il ritorno del Toro che rientrano in gara con la prodezza di Mandragora. Nel finale la Viola si spegne e ne approfitta la squadra di Abate per chiudere la sfida con Ché Adams che sigla il gol del definitivo 2-1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Serie A Fiorentina Torino
Vedi anche
Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video
News to go
Fuga cervelli da Italia, giovani laureati stranieri in arrivo in realtà compensano: i dati
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza