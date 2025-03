Scontro diretto europeo al Franchi di Firenze. La Fiorentina ospita la Juventus nella 29esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, è ferma a 45 punti in classifica e vuole avvicinare il quarto posto occupato proprio dai bianconeri, a quota 52.

Fiorentina-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Juventus è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli, Fagioli, Folorunsho, Dodo; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Fiorentina-Juventus, dove vederla in tv

Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma trasmesso anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn.