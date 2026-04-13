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Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I viola affrontano i biancocelesti nella 32esima giornata di Serie A

Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
Maurizio Sarri - Ipa/Fotogramma
13 aprile 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina - in diretta tv e streaming - nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Nell'ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l'Hellas Verona 1-0.

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Fiorentina-Lazio, orario e precedenti

La sfida tra Fiorentina e Lazio è in programma oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Fiorentina-Lazio, dove vederla in tv

Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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