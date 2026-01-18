circle x black
Cerca nel sito
 

Fognini, l'incontro con Pellegrini e la battuta sulla gravidanza: "Ehi cicciona..."

Il selfie tra l'ex nuotarice e l'ex tennista

Federica Pellegrini e Fabio Fognini - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini e Fabio Fognini - fotogramma/ipa
18 gennaio 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Selfie tra campioni a Milano. Federica Pellegrini e Fabio Fognini si sono incontrati nel corso di un evento organizzato da EA7 Emporio Armani, fornitore ufficiale delle divise del Team Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L'occasione ha permesso all'ex tennista e all'ex nuotatrice di ritrovarsi e di scambiare qualche parola. Amici di vecchia data, i due si sostengono da tempo anche fuori dal mondo sportivo. Fognini, reduce dall'esperienza di Ballando con le stelle, ha ricevuto più volte il supporto della campionessa olimpica che sui social aveva incitato i follower a votare per lui.

L'incontro è stato immortalato da un selfie condiviso sui social: "Ballerino", ha scritto lei ironicamente. Affettuosa e scherzosa la replica di Fognini: "Ehi tu cicciona", accompagnata da emoticon sorridenti. Un commento che fa riferimento al pancione di Pellegrini, oggi al settimo mese di gravidanza. Lo ha raccontato anche oggi ospite e Verissimo, dopo la campionessa ha spiegato che sarà un parto cesareo ed è previsto per il mese di aprile.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini fabio fognini
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza