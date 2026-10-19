circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Antonelli campione del mondo già ad Austin? Le combinazioni

sponsor

Il pilota della Mercedes potrebbe festeggiare il titolo già in Texas

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 12.31
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il traguardo è più vicino. E dopo il Gp di Singapore della scorsa settimana, Kimi Antonelli può sognare per davvero. Il pilota della Mercedes è il leader del Mondiale di Formula 1 con 340 punti: a sei gare dal termine, sono 102 i punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, primo inseguitore nella corsa al titolo. Kimi, proiettato verso un obiettivo impensabile a inizio campionato, adesso dovrà sfruttare ogni occasione per chiudere l'affare. E, con una serie di coincidenze, potrebbe già festeggiare ad Austin domenica 25 ottobre.

F1, Antonelli campione se...

Nel prossimo Gp degli Stati Uniti arriverà il primo match point per Antonelli, che per festeggiare dovrà chiudere il weekend in Texas con 125 punti di vantaggio sul rivale Russell. Tradotto, dovrà vincere e sperare che il compagno di squadra chiuda al nono posto o giù di lì. Per Kimi, quello negli Stati Uniti sarebbe il nono successo stagionale: con 5 gare e 125 punti da assegnare, sarebbe così campione anche in caso di arrivo a pari punti, per un maggior numero di Gran Premi vinti.

I calcoli

Oltre a Russell, restano oggi ancora in corsa - per la matematica - Lewis Hamilton (229 punti), Max Verstappen (221), Charles Leclerc (215) e Lando Norris 201). In caso di successo ad Austin, per tenere viva la possibilità aritmetica Hamilton dovrebbe chiudere tra i primi quattro, mentre per gli altri non ci sarebbero più possibilità. Insomma, per Kimi si avvicina il momento della verità e Austin sarà cruciale. Prima del rettilineo finale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antonelli
Vedi anche
Ex Ilva, operai bloccano l'aeroporto di Genova: "Le piste sono chiuse" - Video
Una Gioconda con doppia mastectomia, il murale a Milano per la Giornata contro il cancro al seno - Video
News to go
Milano, oltre 200 fermati per la guerriglia urbana: 80% sono minorenni
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza