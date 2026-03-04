Torna la Formula 1. Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, il Circus approda a Melbourne per il primo appuntamento del Mondiale, come di consueto in Australia. Tanta l'attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir. Dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton - in cerca di riscatto dopo il deludente 2025 - alla McLaren, riflettori puntati sui top team, che cercheranno di dare segnali fin dalla prima gara. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne.

Formula 1, programma e orari Gp Melbourne

Ecco il programma e gli orari (italiani) del Gp di Melbourne:

Venerdì 6 marzo

Ore 2.30-3.30 Prove libere 1

Ore 6-7 Prove libere 2

Sabato 7 marzo

Ore 2.30-3.30 Prove libere 3

Ore 6-7 Qualifiche

Domenica 8 marzo

Ore 5 Gran Premio d’Australia

Gp Melbourne, dove vedere libere, qualifiche e gara

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne? Dalle libere alla gara, tutto sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio d'Australia sarà disponibile anche in chiaro su Tv8 (e in streaming su Tv8.it), che trasmetterà in differita, alle 14, solo le qualifiche e la gara.