Formula 1, si riparte con il Gp di Melbourne: dalle libere alla gara, dove vedere tutti gli appuntamenti

Inizia il Mondiale con il primo weekend in Australia. Ecco il programma e tutte le cose da sapere

Charles Leclerc - Fotogramma/IPA
04 marzo 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1. Da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, il Circus approda a Melbourne per il primo appuntamento del Mondiale, come di consueto in Australia. Tanta l'attesa per le novità, dopo i primi test invernali tra Barcellona e Sakhir. Dalla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton - in cerca di riscatto dopo il deludente 2025 - alla McLaren, riflettori puntati sui top team, che cercheranno di dare segnali fin dalla prima gara. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne.

Formula 1, programma e orari Gp Melbourne

Ecco il programma e gli orari (italiani) del Gp di Melbourne:

Venerdì 6 marzo

Ore 2.30-3.30 Prove libere 1

Ore 6-7 Prove libere 2

Sabato 7 marzo

Ore 2.30-3.30 Prove libere 3

Ore 6-7 Qualifiche

Domenica 8 marzo

Ore 5 Gran Premio d’Australia

Gp Melbourne, dove vedere libere, qualifiche e gara

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Melbourne? Dalle libere alla gara, tutto sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio d'Australia sarà disponibile anche in chiaro su Tv8 (e in streaming su Tv8.it), che trasmetterà in differita, alle 14, solo le qualifiche e la gara.

