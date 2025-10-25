circle x black
Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

Ottima la prestazione delle due rosse che precedono la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen

Lando Norris - (Afp)
26 ottobre 2025 | 00.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altra pole position per la McLaren di Lando Norris che la strappa alla Ferrari di Charles Leclerc che partirà secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico piazza un super giro ma è c. Sesto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli seguito da Carlos Sainz e Oscar Piastri, leader del Mondiale, che partirà una posizione più avanti per la penalizzazione di cinque posizioni inflitta a Sainz (che partirà 12esimo). Hadjar, Bearman e Tsunoda chiudono la top ten.

