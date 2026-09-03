Torna in pista la Formula 1 con il Gp di Monza. Da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre, si corre la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia. In testa al Mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli con la sua Mercedes (a 242 punti, contro i 183 del compagno di squadra George Russell e di Lewis Hamilton), che però partirà dall'ultima posizione in griglia per scontare una penalità. Attesa per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che monteranno una nuova power unit nel weekend di casa. Dalle libere al Gran Premio, passando per le qualifiche del sabato, ecco tutti gli orari e il programma del Gp di Monza.

Gp Monza, orari e programma

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio d'Italia:

Venerdì 4 settembre

Ore 12.30: Prove Libere 1

Ore 16: Prove Libere 2

Sabato 5 settembre

Ore 12.30: Prove Libere 3

Ore 16: Qualifiche

Domenica 6 settembre

Ore 15: Gara

Gp Monza, dove vederlo in chiaro

Il Gp di Monza verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e su Tv8.it (sempre qualifiche e gara).