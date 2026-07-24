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Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: orari e dove vederle in tv

Il mondiale riparte dopo il successo di Kimi Antonelli in Belgio

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
24 luglio 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 24 luglio, il Mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio d'Ungheria - in diretta tv e streaming - con la gara che è in programma domenica 26. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano avanti di 50 punti.

Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: gli orari

Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria sono in programma oggi, venerdì 24 luglio. La prima sessione si terrà alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17.

Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: dove vederle in tv

Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su Now.

Riproduzione riservata
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f1 gp ungheria antonelli leclerc hamilton dove vedere in tv le libere del gp d'ungheria
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