Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione, dove sabato 28 marzo andranno in scena la terza sessione di prove libere e le qualifiche, per stabilire la griglia di partenza del Gp in programma domenica 29.

Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell'esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese.

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: orari

Le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1 sono in programma sabato 28 marzo. La terza sessione, dopo le due del giorno precedente, andrà in scena alle 3.30 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 7.

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: dove vederle in tv

Le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.