Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna di nuovo in pista

Lando Norris e Max Verstappen - Afp
25 ottobre 2025 | 07.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, sabato 25 ottobre, sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez andranno in scena la terza sessione di prove libere e ke qualifiche del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: gli orari

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 andranno in scena oggi, sabato 25 ottobre. Le qualifiche sono in programma alle ore 20.30, mentre per disegnare la griglia di partenza bisognerà aspettare le 23.

Formula 1, dove vedere in tv prove libere e qualifiche

La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

