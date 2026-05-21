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Formula 1, Russell e Antonelli si sfidano nella casa di Schumi e Lewis

Leclerc, vincente a 16 su Sisal.it, sogna la vittoria in Canada

Kimi Antonelli - (Ipa)
Kimi Antonelli - (Ipa)
21 maggio 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
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La Formula 1, dopo tre settimane di stop, riparte sempre dal Nord America passando da Miami a Montréal dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell’anno. Anche sul tracciato intitolato all’indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes partono davanti al resto della truppa, pronte a giocarsi la vittoria: gli esperti Sisal vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da tre vittorie consecutive, di cui due con Hat-Trick annesso, e George Russell, vincitore lo scorso anno sui tornanti canadesi. La vittoria per entrambi i piloti delle Frecce d’Argento è offerta a 3,00.

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La prima insidia alle vetture di Stoccarda arriva dalla rediviva McLaren che, a Miami, ha piazzato, anche se nella Sprint, il primo colpo stagionale. Lando Norris e Oscar Piastri proveranno a ribaltare il pronostico per cercare di rientrare in lizza anche in ottica titolo Mondiale: il Campione del Mondo in carica si gioca vincente a 4,00 mentre il successo del pilota australiano pagherebbe 9 volte la posta.

Tra i due piloti McLaren si piazza Max Verstappen, tre volte sul gradino più alto del podio a Montréal, il quale, piano piano, sta ritrovando feeling con la sua Red Bull. Super Max, primo sotto la bandiera a scacchi a 7,50, sa di potersi giocare le sue carte tra i tornanti canadesi.

E le Ferrari? La scuderia di Maranello si presenta sul tracciato intitolato a uno dei suoi piloti più amati intenzionata a cancellare Miami e centrare la prima vittoria stagionale. La Rossa, in Canada, non vince dal 2018 con Sebastian Vettel: Charles Leclerc, primo a 16, vorrebbe poter lottare, oltre che in prova, anche in gara con Mercedes, McLaren e Red Bull. Al contrario Lewis Hamilton, recordman di vittorie, ben sette, su queste curve insieme a Michael Schumacher, sogna un sussulto con la Ferrari finora sempre rimandato: l’ottava perla di Hammer a Montréal pagherebbe 25 volte la posta.

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Formula 1 Gran Premio del Canada Gilles Villeneuve Mercedes McLaren Red Bull
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