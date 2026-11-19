Otto podi consecutivi impreziosisti da 3 vittorie, 3 secondi posti e due terzi. A questo si aggiunge che, in due delle tre edizioni del Gran Premio di Las Vegas in programma domenica prossima, il gradino più alto del podio è stato occupato sempre da un pilota olandese. Max Verstappen è, secondo gli esperti Sisal, il grande favorito nella gara nordamericana terzultima tappa del Mondiale di Formula 1: il quattro volte iridato, al volante della Red Bull, è offerto a 2,25.

Il titolo Mondiale, e i relativi festeggiamenti, non hanno però saziato Kimi Antonelli, Mercedes, il quale, sul tracciato del Nevada, sogna la decima vittoria dell’anno, uno scenario dato a 4,50.

In scia al neo campione del Mondo, si piazzano George Russell, a 5,00, e Lando Norris, offerto a 6,00, e vincitore dell’ultimo gran premio in Brasile.

Costretti a rincorrere, anche nel deserto statunitense, i due piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc: l’inglese e il monegasco, entrambi dati a 12, provano a centrare un successo che a Maranello, in stagione, manca da 11 gare.