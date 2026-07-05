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Francia-Paraguay 1-0, la sintesi di Mbappé: "Abbiamo messo le mani nella m..."

I sudamericani provocano e picchiano per 90 minuti. Risultato? Zero ammonizioni

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
05 luglio 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se dobbiamo mettere le mani nella merda, mettiamo le mani nella merda. Perdonatemi l'espressione...". E' la sintesi di Kylian Mbappé dopo la vittoria della Francia contro il Paraguay per 1-0 nel match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. I bleus si sono imposti con un rigore realizzato dall'attaccante del Real Madrid, che ha deciso una sfida a dir poco spigolosa. Il Paraguay ha giocato una gara ruvida, tra colpi proibiti e provocazioni continue. Menzione speciale per Matias Galarza, centrocampista della selezione sudamericana, che ha brillato per gomitate rifilate a destra e a manca.

L'arbitro, l'uzbeko Ilgiz Tantashev, è riuscito nell'impresa di ammonire 3 giocatori della Francia senza estrarre mai il cartellino giallo per il Paraguay nella corrida di Philadelphia. Eloquente il giudizio del quotidiano L'Equipe: il direttore di gara, protagonista di una prova "catastrofica", merita 1 in pagella.

"Se dobbiamo mettere le mani nella merda, mettiamo le mani nella merda", dice Mbappé riassumendo la prestazione poco brillante ma concreta. "Pensavano che saremmo venuti a giocare con lo smoking, ma sappiamo interpretare le partite anche quando si gioca sporco. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non pensa solo ad attaccare", aggiunge.

"Sono felice che i giocatori abbiano mantenuto la calma", dice il ct Didier Deschamps. "In certe situazioni è facile perdere la testa, le cose possono degenerare. La Germania" nei sedicesimi di finale contro il Paraguay "è caduta nella trappola. Noi siamo rimasti calmi, non era facile: questo è molto positivo", aggiunge.

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