circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, un gol annullato e due pali: Francia 'folle' contro Svezia

Dominio francese nel primo tempo dei sedicesimi

Kylian Mbappé - Afp
Kylian Mbappé - Afp
30 giugno 2026 | 23.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos e follia per la Francia ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la Nazionale francese ha sfidato la Svezia nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il primo tempo del match, largamente dominato dalla squadra di Deschamps, ha visto un gol annullato e due clamoroso palo, con Mbappé e Olise protagonisti.

Il primo episodio arriva al 20'. Mbappé si lancia in profondità e batte il portiere della Svezia in uscita, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Le immagini mostrano un offside millimetrico dell'attaccante del Real Madrid, che si dispera ma non demorde. Pochi minuti dopo, al 32', Koundé scende sulla destra e mette una bella palla per Mbappé, che si fa trovare libero sul secondo palo ma colpisce il palo incrociando il destro.

Ma non è tutto. Quattro minuti dopo un pallone si impecca e trova Olise al limite dell'area, l'attaccante del Bayern Monaco si coordina e colpisce in mezza rovesciata, colpendo clamorosamente un altro legno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francia svezia francia svezia mondiali
Vedi anche
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza