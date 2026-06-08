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Mondiali, allarme fulmini negli Usa: partite a rischio sospensione

L'amichevole tra Arabia Saudita e Portorico è stata sospesa ad Austin

La coppa - Ipa/Fotogramma
La coppa - Ipa/Fotogramma
08 giugno 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allarme fulmini negli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026. A pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata, che inizierà il prossimo 11 giugno e che coinvolgerà anche Canada e Messico, in America si ripresenta, proprio come in occasione del Mondiale per Club un anno fa, l'incubo fulmini, che rischia di condizionare le prossime partite di Coppa del Mondo.

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Negli Stati Uniti vige infatti un 'allerta fulmini', che potrebbe portare alla sospensione di qualsiasi partita per almeno mezzora in caso di fulmini, lampi o tuoni nel raggio di 10 miglia dallo stadio in cui si sta giocando. Nel caso in cui la situazione meteo non migliorasse, la sospensione potrebbe durare ben oltre il limite stabilito e viene riproposto, eventualmente, di mezzora in mezzora. Le partite, insomma, negli stadi senza un tetto potrebbero durare ore e ore.

Un antipasto di quanto potrebbe succedere nel prossimo mese è già andato in scena in occasione dell'amichevole tra Arabia Saudita e Portorico. Il match disputato ad Austin, in Texas, è stato infatti sospeso proprio per un'allerta fulmini, in cielo a otto miglia di distanza. I giocatori sono stati scortati negli spogliatoi, con lo stadio che è stato svuotato per precauzione.

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