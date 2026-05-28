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Roland Garros, furia Rinderknech con Berrettini: distrugge la racchetta

Il tennista azzurro ha sfidato il francese nel secondo turno dello Slam di Parigi

Arthur Rinderknech - Afp
Arthur Rinderknech - Afp
28 maggio 2026 | 21.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Arthur Rinderknech al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista francese ha sfidato Matteo Berrettini nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita molto nervosa e con tanti errori, sfociata in una reazione violenta da parte di Rinderknech.

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Al quinto game del secondo set, dopo subito il secondo break del parziale, Rinderknech, che aveva appena sbagliato abbastanza banalmente il dritto, se l'è presa con la sua racchetta, scagliandola violentemente a terra. Il francese l'ha poi recuperata e, non contento, l'ha piegata in due al momento del cambio di campo, distruggendola sul terreno del Philippe-Chatrier.

Inevitabile l'intervento dell'arbitro, che ha richiamato Rinderknech alla calma rifilandogli un warning. Il francese dopo la sfuriata è rientrato in campo e ha ricominciato a giocare.

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