Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc per il prossimo quadriennio olimpico. Gravina ha ottenuto 481,084 voti pari al 98,7%. 6,416 le schede bianche e inizierà ora il suo terzo mandato da presidente della Federcalcio, guidando la Federazione fino al 2028.

Le parole di Gravina

"Grazie davvero il vostro sostegno di una dimensione di grande responsabilità, è un grande onore e un grande orgoglio, ora non ci resta che trasformarlo in una premessa di vittoria. Dobbiamo continuare il nostro percorso, centrare tutti obbiettivi che il calcio ha veramente bisogno", ha detto Gabriele Gravina, rieletto presidente della Figc per il prossimo quadriennio. "Chiudo con una citazione, perché Ernie Ford ha detto che: 'mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un successo".

"Quando un candidato è unico vuol dire che sono tutti contenti. E la Fifa è contenta? La Fifa è contenta sempre, a prescindere. Con Gabriele ci conosciamo dal secolo scorso, dunque un po' di tempo". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, lasciando l'Assemblea della Figc, dove Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc.