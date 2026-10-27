Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe si è concluso con momenti di altissima tensione, culminati in una rissa sul terreno di gioco al termine della partita. Una sfida già carica di rivalità si è trasformata in un confronto acceso tra giocatori al termine della partita vinta dal Galatasaray per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen. Il confronto ha coinvolto diversi protagonisti delle due squadre. Tra i nomi finiti al centro dell'attenzione figurano Abdülkerim Bardakcı e Archie Brown, venuti a contatto nei concitati momenti successivi al fischio finale. La situazione è rapidamente degenerata, con altri giocatori coinvolti nel parapiglia. La tensione è salita rapidamente, rendendo necessario l'intervento degli steward e di alcuni compagni di squadra per separare i contendenti e riportare la calma.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonunda çıkan kavganın en net görüntüsü tribünden kaydedildi. https://t.co/GvMH8PVEBa — X Haber (@xhaber_) October 26, 2026

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, infatti, va ben oltre i tre punti. È una sfida che divide Istanbul e coinvolge due tifoserie storicamente contrapposte, in un contesto nel quale ogni episodio può assumere una rilevanza enorme. Ora l'attenzione si sposta sulle eventuali conseguenze disciplinari e sulle valutazioni degli organi competenti. Resta l'immagine di un finale ad alta tensione, che ha trasformato una delle partite più attese del calcio turco in una serata segnata dalle polemiche e dagli scontri.