circle x black
Cerca nel sito
 

Galatasaray-Fenerbahçe, derby rovente: rissa nel finale e tensione alle stelle

Il derby di Istanbul finisce nel caos: Abdülkerim Bardakcı e Archie Brown tra i protagonisti della rissa dopo il fischio finale.

La rissa al termine del derby di Istanbul - Ipa
La rissa al termine del derby di Istanbul - Ipa
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 10.13
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe si è concluso con momenti di altissima tensione, culminati in una rissa sul terreno di gioco al termine della partita. Una sfida già carica di rivalità si è trasformata in un confronto acceso tra giocatori al termine della partita vinta dal Galatasaray per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen. Il confronto ha coinvolto diversi protagonisti delle due squadre. Tra i nomi finiti al centro dell'attenzione figurano Abdülkerim Bardakcı e Archie Brown, venuti a contatto nei concitati momenti successivi al fischio finale. La situazione è rapidamente degenerata, con altri giocatori coinvolti nel parapiglia. La tensione è salita rapidamente, rendendo necessario l'intervento degli steward e di alcuni compagni di squadra per separare i contendenti e riportare la calma.

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, infatti, va ben oltre i tre punti. È una sfida che divide Istanbul e coinvolge due tifoserie storicamente contrapposte, in un contesto nel quale ogni episodio può assumere una rilevanza enorme. Ora l'attenzione si sposta sulle eventuali conseguenze disciplinari e sulle valutazioni degli organi competenti. Resta l'immagine di un finale ad alta tensione, che ha trasformato una delle partite più attese del calcio turco in una serata segnata dalle polemiche e dagli scontri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza