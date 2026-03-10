circle x black
Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I turchi ospitano i Reds nell'andata degli ottavi di Champions League

Il Liverpool - Ipa/Fotogramma
Il Liverpool - Ipa/Fotogramma
10 marzo 2026 | 06.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di ottavi di finale in Champions League. Il programma di oggi, martedì 10 marzo, si apre con la sfida tra Galatasaray e Liverpool - in diretta tv e streaming. Il match, valido per l'andata degli ottavi, si gioca allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, a cui la squadra turca arriva dopo aver eliminato la Juventus nei playoff. I Reds invece sono volati direttamente agli ottavi grazie al terzo posto con cui hanno chiuso la fase campionato.

Galatasaray-Liverpool, orario e probabili formazioni

La sfida tra Galatasaray e Liverpool è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot

Galatasaray-Liverpool, dove vederla in tv

Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

