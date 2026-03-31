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"Chiedo scusa", Gattuso lacrime dopo Bosnia-Italia

"Parlare del mio futuro oggi non è importante, oggi contava andare ai Mondiali. Fa male, fa male... Bisogna accettarlo",

Rino Gattuso
Rino Gattuso
31 marzo 2026 | 23.51
Redazione Adnkronos
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"Chiedo scusa, non ce l'ho fatta. Penso che i ragazzi oggi non meritassero una batosta del genere visto l'impegno che ci hanno messo. Siamo rimasti in 10, abbiamo dato tutto: dispiace, questo è il calcio". Rino Gattuso, ct dell'Italia, si esprime così alla Rai dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, una mazzata così è difficile da digerire. La qualificazione sarebbe servita a noi, a tutto il movimento. Non voglio parlare di arbitro e di episodi, credo che oggi sia un verdetto ingiusto. Il calcio oggi è questo, a volte ho gioito e a volte ho preso mazzate. Questa è difficile da digerire", dice. "Parlare del mio futuro oggi non è importante, oggi contava andare ai Mondiali. Fa male, fa male... Bisogna accettarlo", dice con le lacrime agli occhi.

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gattuso bosnia italia rino gattuso
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