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Gauff-Svitolina: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista americana sfida l'ucraina nella finale degli Internazionali d'Italia

Coco Gauff - Afp
Coco Gauff - Afp
16 maggio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l'ucraina Elina Svitolina - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek.

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Gauff-Svitolina, orario e precedenti

La finale femminile tra Gauff e Svitolina è in programma oggi, sabato 16 maggio, alle ore 17. Le due tenniste si sono affrontate in cinque precedenti, con l'ucraina che guida il parziale 3-2. Nell'ultimo match Svitolina ha eliminato Gauff nella semifinale del Wta di Dubai.

Gauff-Svitolina, dove vederla in tv

Gauff-Svitolina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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