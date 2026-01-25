Il Genoa rimonta e batte il Bologna per 3-2 conquistando una vittoria d'oro per la salvezza. La formazione allenata da De Rossi, al risultato utile consecutivo, sale a 23 punti agganciando Cremonese, Torino e Parma. Il Bologna, k.o. in 10 uomini per l'espulsione di Skorupski che cambia il match, incappa nella seconda sconfitta di fila e resta fermo a 30 punti.

La partita

Il Bologna parte bene e arriva all'intervallo meritatamente in vantaggio grazie al gol al 35' di Ferguson con un destro da fuori area che tocca il palo e batte Bijlow. I rossoblu pungono anche con Lykogiannis e Rowe, mentre è poco incisivo il Genoa. La squadra di Italiano raddoppia ad inizio ripresa. Al 47' scatto di Zortea che prova l'assist per Immobile, ma interviene Otoa che devia il pallone nella propria porte, alle spalle di Bijlow, per lo 0-2. La squadra di casa prova a reagire: al 53' grande stacco di testa dello stesso Otoa che prova a riscattare l'autogol, ma vola Skorupski e devia.

La gara cambia al 56' quando proprio il portiere del Bologna combina la 'frittata': esce dall'area, manca il rinvio e atterra Vitinha. Rosso diretto e Bologna in dieci. Al 62' sulla punizione il Genoa accorcia le distanze con la prima perla di giornata, grazie alla punizione velenosa di Malinovskyi che manda il pallone nell'angolino battendo il neo-entrato Ravaglia per l'1-2.

Il Genoa spinge alla ricerca del pari e al 67' Vitinha manca di poco il bersaglio, Il pareggio arriva al 78' con la grande girata al volo in area di Ekuban che batte Ravaglia per il 2-2. Il Bologna accusa il colpo, prova a chiudersi. Il spinge e nel recupero al 91' corona la rimonta con il gran sinistro a giro da fuori area di Messias, da poco entrato, che non lascia scampo a Ravaglia per il 3-2 finale.