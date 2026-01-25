circle x black
Skorupski espulso tra le proteste: cos'è successo in Genoa-Bologna

Il portiere polacco ha lasciato in dieci i suoi compagni al Ferraris

Lukasz Skorupski - Ipa/Fotogramma
Lukasz Skorupski - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste e polemiche in Genoa-Bologna. Nella sfida di oggi, domenica 25 gennaio, valida per la 22esima giornata di Serie A, un episodio arbitrale si è preso la scena al Ferraris. Sul punteggio di 2-0 per gli ospiti infatti è stato espulso Lukasz Skorupski, portiere della squadra di Italiano, tra il rammarico e le veementi proteste della panchina felsinea. Ma cos'è successo?

Accade tutto al 57'. Skorupski riceve il pallone al limite dell'area, nella più classica delle costruzioni dal basso, ma sbaglia clamorosamente il controllo, favorendo il pressing del Genoa. Un giocatore rossblù si avventa sul pallone, lo recupera e supera il portiere polacco, preparandosi a calciare verso la porta rimasta sguarnita. A quel punto però arriva l'intervento in scivolata di Skorupski, che abbatte l'avversario.

L'arbitro Maresca non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso. Immediate le proteste dei giocatori del Bologna, che fanno notare al direttore di gara come tra il giocatore del Genoa e la porta ci fossero diversi calciatori rossoblù, motivo per cui, secondo loro, non si tratterebbe di chiara occasione da gol. Maresca viene richiamato al Var e va a rivedere l'azione al montior, confermando però la sua decisione e lasciando in dieci la squadra di Italiano, imbestialito in panchina.

