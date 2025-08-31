circle x black
Juve, tifosi 'in rivolta' contro la seconda maglia sui social: "Sembriamo la Lazio"

Diversi sostenitori bianconeri hanno criticato il kit da trasferta scelto dalla società per la stagione 2025-26

La seconda maglia della Juve
31 agosto 2025 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A e oggi, domenica 31 agosto, sfoggia a Marassi contro il Genoa la seconda maglia per la stagione 2025-26. Una divisa atipica per i bianconeri, che punta sull'azzurro perché ispirata all'estate italiana e alle acque cristalline che bagnano la penisola. Un kit particolare (che presenta anche tocchi di giallo per richiamare gli alberi di limoni) e che in queste ore sta facendo molto discutere i tifosi sui social. Su X, per esempio, qualche sostenitore bianconero scrive: "Da vecchio tifoso Juve, completo maglia-pantaloncini inguardabile. Cosa siamo la copia sbiadita della Lazio?".

Qualcun altro prova a usare l'ironia: "Bella questa maglia della Juventus, mio nonno aveva un pigiama simile". Altri, più tradizionalisti, riducono il discorso all'ideologia: "La maglia non è brutta, solamente non è da Juve".

