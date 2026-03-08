circle x black
Genoa-Roma 2-1, Gasperini non ci sta: "Il Var non ha visto rigore su Koné? Cambiasse mestiere"

Il tecnico giallorosso ha commentato la sconfitta in campionato contro la squadra di De Rossi

Gian Piero Gasperini - Fotogramma/IPA
Gian Piero Gasperini - Fotogramma/IPA
08 marzo 2026 | 21.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gian Piero Gasperini è amareggiato dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro il Genoa a Marassi, oggi domenica 8 marzo. Nel post partita, il tecnico giallorosso ha commentato in particolare un episodio, un possibile fallo di mano di Malinovskyi su tiro di Koné, in area rossoblù: “Eravamo 1-1 - le parole dell'allenatore - e non so perché non è intervenuto il Var. Si capisce molto bene".

Genoa-Roma, rigore non dato ai giallorossi?

Gasperini ha poi aggiunto, sempre sull'episodio: "Il Var non lo ha ritenuto da rigore, così come il fallo laterale. Non ci si attacca a quello ma è tutto molto chiaro. Magari era già fuori? Può darsi, non ci si attacca a questo. Diverso è l'episodio del rigore che chiaramente ognuno può interpretarlo come vuole ma le immagini sono chiarissime. Se il Varista non lo ha visto cambiasse mestiere".

