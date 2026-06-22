circle x black
Cerca nel sito
 

Giordania-Algeria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Seconda giornata ai Mondiali 2026

Chaibi - Ipa/Fotogramma
Chaibi - Ipa/Fotogramma
22 giugno 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Giordania sfida l'Algeria ai Mondiali 2026. Martedì 23 giugno la Nazionale giordana sfida quella africana - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Giordania è stata battuta dall'Austria all'esordio per 3-1, mentre l'Algeria è stata superata dall'Argentina per 3-0.

Giordania-Algeria, orario e probabili formazioni

La sfida tra Giordania e Algeria è in programma martedì 23 giugno alle 5 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Giordania (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Alarab, Abualnadi; Haddad, Al Rashan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakoury, Tamari; Olwan. Ct. Sellami.

Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Hadji Moussa, Gouiri, Chaibi. Ct. Petkovic.

Giordania-Algeria, dove vederla in tv

Giordania-Algeria sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giordania algeria giordania algeria giordania algeria mondiali mondiali giordania algeria dove vederla tv giordania algeria orario
Vedi anche
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza