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Giro d'Italia, oggi 15esima tappa: orario, percorso e dove vederla

In programma i 157 chilometri da Voghera a Milano

Jonas Vingegaard - IPA
Jonas Vingegaard - IPA
24 maggio 2026 | 07.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il Giro d'Italia con la tappa 15. Oggi, domenica 24 maggio, tocca alla quindicesima frazione della Corsa Rosa: in programma i 157 chilometri da Voghera a Milano. Dopo le fatiche del tappone alpino di ieri, i corridori si troveranno ad affrontare una frazione completamente pianeggiante, che non dovrebbe portare grossi cambiamenti in classifica generale. Il leader è Jonas Vingegaard, con 2'26" di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la 15esima tappa.

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Giro d'Italia, percorso tappa 15

La tappa prenderà il via da Voghera e, fino a Pavia (sede del traguardo volante) si svilupperà su strade ampie e rettilinee. Da lì in avanti, fino a Milano, il percorso ricalcherà la storica direttrice della Sanremo. Superato il tratto Chiesa Rossa, iil gruppo entrerà nel circuito finale di 16,3 km, da percorrere quattro volte. L’anello conclusivo, ancora pianeggiante, è caratterizzato da lunghi viali e poche curve. Tutti gli elementi sembrano quindi favorire un finale ad alta velocità, ideale per consentire ai velocisti di esprimersi al meglio.

Giro d'Italia, orario e dove vedere tappa 15

La partenza della 15esima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista alle ore 13:40, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17:15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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