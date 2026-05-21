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Giro d'Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa

Il belga trionfa al termine dei 175 chilometri della Imperia-Novi Ligure

Segaert - Afp
Segaert - Afp
21 maggio 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Il belga del team Bahrain Victorious si impone in solitaria con uno scatto a tre chilometri dal traguardo. Alle sue spalle, staccato di 3" il connazionale Toon Aerts (Lotto-Intermarché) che si aggiudica la volata del gruppo.

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Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mantiene la maglia rosa per l'ottavo giorno di fila, guadagnando anche 6" di abbuono passando primo allo striscione del traguardo volante e o ora guida la classifica generale con 33" di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) e 2'03" sull'olandese Thymen Arensman (Ineos). Domani la tredicesima frazione, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania dopo 189 km.

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