Tutto pronto per il Giro d'Italia 2025, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Con due crono, sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna, si prevede spettacolo. Senza dimenticare i 38 chilometri di sterrato, 30 di strade bianche nel finale della tappa di Siena e 8 sul Colle delle Finestre (che sarà anche Cima Coppi con 2.178 metri), che potranno far svoltare la competizione. Il leggendario Passo del Mortirolo sarà la Montagna Pantani, mentre la Tappa Bartali sarà la Gubbio-Siena (che arriverà nella scenografica Piazza del Campo). Con queste coordinate, la Corsa Rosa è stata presentata oggi a Roma insieme al Giro d'Italia Women.

Giro d'Italia 2025, tappe e percorso

Ecco le tappe del Giro, che partirà in Albania (a Durazzo) per concludersi a Roma.

Tappa 1 9 maggio: Durres - Tirana (164km)

Tappa 2 10 maggio Tirana - Tirana (13,7km ITT)

Tappa 3 11 maggio Valona-Valona (160km)

Tappa 4 13 maggio Alberobello - Lecce (180km)

Tappa 5 14 maggio Ceglie Messapica - Matera (145 km)

Tappa 6 15 maggio Potenza - Napoli (226 km)

Tappa 7 16 maggio Castel di Sangro - Tagliacozzo (168 km)

Tappa 8 17 maggio Giulianova - Castelraimondo (197 km)

Tappa 9 18 maggio Gubbio - Siena (181 km)

Tappa 10 20 maggio Lucca - Pisa (28,6 km crono)

Tappa 11 21 maggio Viareggio - Castelnove Ne' Monti (185 km) Tappa 12 22 maggio Modena - Viadana (172 km)

Tappa 13 23 maggio Rovigo - Vicenza (180 km)

Tappa 14 24 maggio Treviso - Nova Gorica/Gorizia (186 km)

Tappa 15 25 maggio Fiume Veneto - Asiago (214 km)

Tappa 16 27 maggio Piazzola sul Brenta - San Valentino (199 km)

Tappa 17 28 maggio San Michelle all'Adige - Bormio (154 km)

Tappa 18 29 maggio Morbegno - Cesano Maderno (144 km)

Tappa 19 30 maggio Biella - Champoluc (166 km)

Tappa 20 31 maggio Verres - Sestrieres (203 km)

Tappa 21 1 giugno Roma-Roma (141 km)

Il Giro d'Italia donne

Oggi è stato presentato anche il Giro d'Italia Women. Il percorso prevede 939.6 km e 14mila metri di dislivello (oltre 1000 in più rispetto all'edizione passata) nel menù che prevede una cronometro individuale, due tappe pianeggianti, tre di media montagna e due di alta montagna. Come nel 2024, anche nel 2025 sarà una sfida contro il tempo a dare il via alla competizione. I 13.6 km sulle strade di Bergamo daranno una prima conformazione alla classifica generale. Le atlete che punteranno alla Maglia Rosa finale dovranno fare attenzione anche alla seconda frazione, la Clusone-Aprica, mentre la Vezza d'Oglio-Trento potrebbe rappresentare la prima chance per le ruote veloci, nonostante il passaggio sul Passo del Tonale, Cima Alfonsina Strada di questa edizione con i suoi 1883 metri.

La prima metà del Giro d'Italia Women si concluderà con la Castello Tesino-Pianezze (Valdobbiadene), primo arrivo in salita di questa edizione. L'ascesa finale vide nel 1995 il primo successo nella Corsa Rosa di Fabiana Luperini. Si ripartirà sempre in Veneto per la quinta tappa, totalmente pianeggiante, da Mirano a Monselice, ultima tregua prima di un trittico finale decisamente duro. La Bellaria-Igea Marina-Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) sarà una frazione decisamente ondulata con un finale da classiche e precede il secondo arrivo in salita, quello di Monte Nerone. L'ascesa finale, con pendenze medie superiori all'8%, è un inedito per la Corsa Rosa. Gran finale domenica 13 luglio nella Forlì-Imola, tappa da 2200 metri di dislivello nella quale verrà riproposto il circuito dei Mondiali del 2020 con le ascese di Mazzolano e Cima Gallisterna.